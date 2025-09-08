Aseguran 21 toneladas de metanfetamina en Durango

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuerzas federales desmantelaron dos laboratorios clandestinos usados para la elaboración de drogas y aseguraron aproximadamente 21 toneladas de metanfetamina durante un operativo em Carricitos, Durango.

Con este aseguramiento, según estimaciones del Gabinete de Seguridad federal, se evitó que más de 525 millones de dosis de droga llegaran a las calles y la afectación económica al crimen organizado es de poco más de 4 millones 532 mil pesos.

"Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de reconocimiento terrestre, cuando personal naval localizó y desmanteló dos laboratorios clandestinos", detalló en un comunicado.

"En el lugar se aseguraron aproximadamente 21,000 kilogramos de metanfetamina ya procesada, así como diversos precursores químicos, entre ellos: 1,000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1,000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio".

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se integre la investigación correspondiente.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de las secretarías de Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana.