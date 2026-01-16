Localizan 17 laboratorios clandestinos en tres municipios de Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En diversas acciones efectuadas por elementos del ejército, la Guardia Nacional y fuerzas estatales en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Cósala, se aseguró un volumen de 20 mil 351 litros de diversas sustancias químicas, 11 armas de fuego, siete mil 854 cartuchos útiles y 120 cargadores, explosivos improvisados, entre otros objetos.

La Comandancia de la Tercera Región Militar dio a conocer que, como parte de la estrategia nacional de seguridad, en operativos conjuntos con la Guardia Nacional en tres municipios, se localizaron 17 áreas de concentración de diversos materiales para elaborar drogas sintéticas.

Acciones de la autoridad en Badiraguato y Culiacán

En forma conjunta se aseguraron 10 mil 480 litros y 25 kilos de diversas sustancias químicas, ocho rifles automáticos, tres pistolas, 120 cargadores, 7 mil 854 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, treinta y tres artefactos explosivos artesanales, un vehículo y equipo táctico.

Las fuerzas federales en conjunto con las estatales en operativos efectuados en los municipios de Culiacán y Cósala, en el marco de la "Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios", localizaron 12 áreas de concentración y laboratorios clandestinos inactivos.

Detalles confirmados sobre el aseguramiento de armas

En esos puntos se encontró mil 430 litros de una sustancia química desconocida, tres mil 766 litros de acetona, mil 645 de ácido clorhídrico, mil 350 litros de alcohol, 450 litros de tolueno, 830 litros de thinner, 170 litros de ácido fosfórico, 80 de metanol, 50 de alcohol ferroso y 40 litros de ácido muriático.

También se aseguró nueve bultos de 25 kilos de sosa cáustica cada uno de ellos con un peso total de 225 kilos, tres reactores, cuatro condensadores, siete mezcladoras, cinco tanques de gas, cinco quemadores, cuatro bombas de agua sumergible, seis ollas vacías, cuatro palas, dos tinas vacías, una báscula electrónica, tres rollos de papel aluminio.

Impacto de los operativos en la lucha contra el narcotráfico

Como parte de lo encontrado en los operativos, se documentaron tres bidones de 10 litros cada uno de ellos con aceite comestible, un costal de 10 kilos de bicarbonato de sodio, dos parrillas eléctricas, siete programadores eléctricos, un matraz esférico de dos litros y 35 metros de manguera.