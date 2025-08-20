Autoridades de Sinaloa aseguran más de 600 kilos de drogas en 8 días

El grupo interinstitucional conformado por las fuerzas federales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva, en un lapso de ocho días, aseguraron 188 toneladas de precursores químicos, 508 kilos de metanfetamina, 103 kilos de marihuana y destruyeron 37 áreas de almacenamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer los resultados de los diversos operativos efectuados en la entidad durante un lapso que va del 11 al 17 de este mes, en el que se logró la detención de 38 personas por diversos delitos.

En el informe se destaca el aseguramiento de 52 armas de fuego de diversos calibres, 28 mil 110 cartuchos útiles de diversos calibres, seis artefactos explosivos artesanales, nueve granadas y 51 vehículos utilizados en diversos delitos.

Como parte del informe, se destaca la recuperación de 54 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de 19 cámaras de video vigilancia instaladas en forma ilegal en equipamiento urbano, 15 maquinitas tragamonedas y cuatro inmuebles.