Asegura que no subirá la luz

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el servicio de la electricidad no ha aumentado y no aumentará en términos reales.

"Tenemos el compromiso de no aumentar el precio de la luz, para decirlo con claridad: no va aumentar en términos reales, el precio de la luz no ha aumentado y no va aumentar el precio de la luz.

"Por eso la importancia de la defensa de la Comisión Federal de Electricidad, por eso la importancia de poner un hasta aquí a la privatización de la industria eléctrica, gracias a la participación de la gente, de la conciencia de nuestro pueblo estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad y esto nos ayuda mucho porque no es la mano invisible del mercado la que fija los precios, sino aquí un Estado con dimensión social es el que decide, sobre los precios de la luz en este caso. Entonces, en general no va haber aumento en precios en términos reales en la luz", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal exhortó a la población mexicana a no desperdiciar este recurso y "no ser insensibles, insensatos" y tener conciencia.

"No desperdiciemos este recurso que se obtiene con mucho esfuerzo y también que se logra a partir de estos bienes, en algunos casos no renovables de nuestra madre naturaleza. Entonces cuidemos este recurso. Ahorrar un poco, apaga tu foco, no hay que ser insensibles, insensatos, hay que tener conciencia sobre esto. Desde nuestro padres se la pasaban apagando la luz, entonces eso hay que tenerlo muy presente", declaró.