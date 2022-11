Asegura Monreal que AMLO frenó dictamen de glifosato

Al ser cuestionado sobre la reforma para frenar el uso de este herbicida señalado como tóxico por diversas organizaciones y que habría causado la división de la bancada morenista en el senado, Monreal negó rotundamente encabezar un dictamen alternativo o contradictamen sobre el tema.

"No, ese es uno de los temas que hoy generó polémica en la interna. No hay otro dictamen, sino el que está en la Comisión de Salud; pero sí hay tres iniciativas nuevas que se presentaron en las últimas semanas. (Las presentaron) varios senadores y varias senadoras de distintos grupos parlamentarios", expuso.

"Y la de glifosato, es un tema delicado que nos ha tenido a la bancada divididos, porque hay opiniones distintas dentro de la bancada; pero quien nos solicitó revisar el tema y quienes nos solicitaron no apresurar el dictamen, fue el Ejecutivo, a través del Secretario de Gobernación", aseveró.

De acuerdo con Monreal, el titular de la Segob, Adán Augusto López, le dijo directamente que era una instrucción presidencial.

"El Secretario de Gobernación me dijo que el Presidente de la República había solicitado un estudio más profundo sobre los impactos de esta medida legislativa y que esperáramos. Estoy seguro que se le encargó a la Secretaría de Economía.

"Estamos esperando que el Presidente exprese su opinión en una norma jurídica tan importante en materia de salud, y seguramente lo que exprese el Presidente, a través de la opinión de la Secretaría de Economía, lo va a asumir la mayoría del grupo parlamentario.

"Sí. Por indicaciones del Presidente, según me lo dijo el secretario de Gobernación, que Raquel Buenrostro emitiera una opinión sobre los impactos que se generarían en el caso de la aprobación de esta reforma planteada en la Ley de Salud", agregó.

El que este freno se le haya atribuido a él, acusó, es parte de una campaña de desprestigio en su contra.

"Luego, entonces, es otra farsa y es otra mentira el que intenten culparme a mí. Lo he visto en redes. Pero se ha dado y se ha prestado para volver a lastimarme, pensando y diciendo incluso que yo soy el que está obstaculizando la aprobación de esta ley, lo que resulta una flagrante mentira y una total falsedad", subrayó.

Con base en ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, apuntó que el tiempo para la aprobación dependerá del Presidente.

"No tenemos término. O sea, ya acordamos; ese es uno de los acuerdos que esperaríamos la opinión de la Secretaría de Economía y la opinión del Secretario de Gobernación para proceder. Por lo pronto, ninguna de las iniciativas prosperará", aclaró.

"Pero ese es otro de los elementos para demostrarles que hay una campaña sistemática en mi contra; no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, en las redes se me ha culpado. Incluso en expresiones de algunos 'influencer' me han culpado de que yo estoy parando esta reforma de glifosato, cuando es el propio Gobierno el que solicitó esperar, que no dictamináramos hasta que tuvieran una opinión clara sobre los efectos que pudiera provocar esta reforma.