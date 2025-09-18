Delincuentes intentan robar material ferroso en Refinería de Dos Bocas

A pesar de que es una instalación resguardada por elementos de la Marina por ser considerada de seguridad nacional, un grupo de 12 ladrones en 4 camionetas ingresó a la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, para robarse material ferroso.

Aunque fueron detenidos antes de huir, los delincuentes lograron cargar sus camionetas con kilos y kilos de fierro que se pretendían robar luego de burlar la vigilancia.

Fue la propia Secretaría de Marina la que informó del incidente registrado dentro de las instalaciones de la refinería.

Tras la intervención, tanto las personas como los vehículos y el material quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, según informó la Marina.

Incluso confirmó que se trata de actos recurrentes en instalaciones estratégicas de Tabasco, donde ya habían detenido a personas dedicadas a la extracción ilegal de hidrocarburos y materiales.

En octubre pasado, la Armada de México detectó que tres sujetos pretendían sustraer aproximadamente 46 mil litros de hidrocarburo en la Terminal Marítima de Dos Bocas.