Artesanos de la CDMX aún no ocupan Reforma

El espacio temporal asignado a los artesanos que se encontraban en el Zócalo para vender sus productos aún no está listo para iniciar actividades. El predio se ubica en Avenida Paseo de la Reforma 13 y será el nuevo sitio del Bazar Navideño Artesanal.

¿Cuándo comenzarán las ventas en el Bazar Navideño?

Autoridades de la Secretaría de Gobierno (Secgob) informaron que los artesanos podrán comenzar sus ventas hasta la noche de este martes o a más tardar el miércoles, ya que el montaje del bazar aún está en proceso. Personal trabaja en la instalación de mesas y carpas guindas que anteriormente se usaban en el Zócalo.

Detalles sobre el montaje del Bazar Navideño Artesanal

Al exterior del predio ya se colocaron dos mantas con la leyenda "Bienvenidos Bazar Navideño Artesanal", mientras que al interior se observan montos.