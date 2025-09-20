Presenta ley para derogar el Artículo 132 del IMSS

La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, presentó ante el Senado de la República, una iniciativa para derogar el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, que limitaba de manera injustificada el acceso a la pensión de viudez.

Éste precepto señalado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, condiciona el acceso a la pensión de viudez, a que el matrimonio haya durado al menos seis meses o a que exista descendencia, siendo un requisito discriminatorio que limitaba de manera injusta el acceso a un derecho.

"Con esta iniciativa le vamos a seguir cumpliendo al pueblo de México al proteger la dignidad de las personas y garantizar que la justicia social sea tangible en la vida diaria de los deudos;

vamos a continuar avanzando en la ruta marcada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dejado claro que el segundo piso de la cuarta transformación se construye ampliando derechos, combatiendo desigualdades y fortaleciendo la seguridad social."

Ante las y los senadores de los diferentes grupos parlamentarios, la senadora Sosa Ruíz señaló que es importante legislar con sensibilidad y responsabilidad, porque se trata de reconocer que nadie debe quedar en el desamparo por una regla injusta y discriminatoria, lo cual permitirá dar un paso firme para garantizar que la Seguridad Social, en México, sea realmente universal, igualitaria y solidaria.

La legisladora señaló que los principios del movimiento responden al mandato ciudadano de poner siempre por delante el bienestar de las familias Tamaulipas, señalando que esta iniciativa no es de un grupo parlamentario en especial, pues corresponde a las y los mexicanos que han esperado justicia en los momentos más difíciles de sus vidas.



