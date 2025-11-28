Inicia el Encuentro de Arte Textil Mexicano

El quinto Encuentro de Arte Textil Mexicano abrió este jueves en el Complejo Cultural Los Pinos, acompañado por los sonidos ceremoniales wixárikas. Esta edición reúne a más de 400 maestras y maestros artesanos procedentes de los 32 Estados y de 32 pueblos originarios, en el marco del décimo aniversario de Original, la iniciativa gubernamental dedicada a promover y proteger el trabajo artesanal.

¿Qué se exhibe en el Encuentro?

Desde colectivos como Las Caracolas, originarias de Acapulco, las expositoras destacan la importancia de visibilizar su identidad afrodescendiente mediante productos como muñecas, bolsas y portarretratos decorados con caracolas marinas, símbolo de resistencia. El recinto exhibe una gran diversidad cultural visible en piezas de textil, joyería, orfebrería, alfarería y madera, cada una con un trasfondo comunitario y espiritual. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que la originalidad de estas piezas expresa la cosmovisión del país.

¿Cuál es la importancia de las piezas artesanales?

Artesanas como María Dolores Hernández, de Tlapehuala, Guerrero, resaltan que cada pieza es única y conserva tradiciones heredadas. Ella elabora sombreros de palma cuyo proceso requiere alrededor de diez días, desde la selección de la planta hasta el diseño y la coloración. La exhibición también se convierte en un punto de encuentro con visitantes nacionales y extranjeros que valoran poder comprar directamente a los artesanos sin intermediarios, respetando el precio justo como parte de la campaña contra el regateo.