Confirmado arresto del Vicealmirante Manuel Farías y empresarios por huachicol fiscal

Omar García Harfuch confirmó el arresto del Vicealmirante Manuel Farías por huachicol fiscal y señaló que igual detuvieron a otros empresarios, pues están ligados a megadecomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamulipas, en marzo pasado.

"Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión.

"El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del Gobierno federal", informó en X.

REFORMA publica este sábado que en lo que constituye el golpe más importante de las administraciones morenistas contra un alto funcionario de seguridad, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue aprehendido el pasado martes 2 a las 9:45 horas, por sus vínculos con huachicol fiscal.

Tras la publicación de Harfuch, la Marina replicó el comunicado por el arresto de servidores y directivos de empresas, añadiendo la "ley es para todos".

"La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo", posteó en X.