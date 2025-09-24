Detienen a 38 personas en México, entre ellas una de EEUU, que integrarían la iglesia Luz del Mundo

Fuerzas de la seguridad arrestaron a 38 personas, entre ellas un estadounidense, presuntamente integrantes de la iglesia mexicana La Luz del Mundo en el estado de Michoacán, en el occidente de México, y confiscaron más de una docena de réplicas de armas de fuego, cuchillos y equipo táctico.

Las detenciones se realizaron la víspera en un predio del municipio Vista Hermosa de Michoacán, cercano a la frontera con el estado de Jalisco, tras una denuncia sobre la presencia de civiles armados en el lugar, indicó el miércoles en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Al momento de la detención, los hombres se identificaron como miembros de La Luz del Mundo, dijo a The Associated Press una agente estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar sobre el caso.

Esta iglesia cristiana fue fundada en Jalisco en 1926. Afirma tener 5 millones de seguidores en más de 50 países.

Hace dos semanas, el detenido líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue acusado junto con su madre de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras. El martes, el líder religioso al que los creyentes de esta iglesia consideran el "apostol" de Jesucristo, se declaró inocente durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York.

En 2022 el dirigente de La Luz del Mundo fue condenado a su vez en Los Ángeles Estados Unidos, a 16 años de prisión tras haberse declarado culpable de abusar sexualmente de tres menores.

En la operación realizada en Vista Hermosa participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, policías y agentes de la Fiscalía estatal.

Durante una inspección al lugar, las fuerzas de seguridad corroboraron la presencia de los 38 hombres "realizando entrenamientos tácticos operativos" en portación de un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego, así como cuchillos, navajas, equipo táctico y de comunicación y un vehículo, señaló el escrito. Las autoridades no informaron la identidad de los detenidos y solo precisaron que en el grupo hay un estadounidense.

Joaquín García, de Los Ángeles, es acusado de usar su posición como líder de La Luz del Mundo para abusar sexualmente de mujeres, entre ellas niñas.

El acta acusatoria mencionó a 13 víctimas femeninas de manera anónima y describe con detalles el momento en que presuntamente fueron atacadas mientras aún eran menores de edad. Algunas de ellas, dijo, tenían apenas 13 años. Según las investigaciones, el padre y abuelo del detenido, ambos fallecidos, hicieron lo mismo antes que él.

La iglesia tiene su sede en Guadalajara, capital de Jalisco, y hay varias en distintos puntos de Estados Unidos, incluidos California, Nueva York, Nevada, Texas, Georgia, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Washington, D.C, según la acusación.

En el seno de la iglesia se advertía a sus miembros que se castigaría y condenaría eternamente a cualquiera que dudase del apóstol, no siguiera sus enseñanzas o lo desafiara, dijeron los fiscales en un documento judicial que argumentó, con éxito, que no se le concediera fianza a la madre del líder religioso.

El abogado Alan Jackson, que representa al detenido, calificó la acusación como el resultado de "una campaña imprudente de extralimitación gubernamental".