Detienen a exdirector de la Policía Estatal en Chiapas

Las fuerzas federales y estatales en Chiapas lograron la detención de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, exdirector de la Policía Estatal durante la administración de Hernán Bermúdez Requena, ligado también al grupo criminal conocido como "La Barredora".

La detención se realizó en la calle Pencil de la colonia Bienestar Social, de Tuxtla Gutiérrez, donde los uniformados aseguraron también armas de fuego, narcóticos y diversos indicios que lo vinculan con delitos de narcomenudeo y portación ilegal de armas.

De acuerdo con las investigaciones, Leonardo Arturo Leyva habría operado como informante y brazo armado al servicio del grupo criminal conocido como "La Barredora", filtrando información sobre operativos a cambio de dinero y protección. Cabe señalar que, en el operativo participaron la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como del Comando "Los Tiburones" y fuerzas federales destacamentadas en Chiapas.

Informaron además que, en las próximas horas, el detenido será trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos federales relacionados con delincuencia organizada y corrupción. Precisaron además que, este arresto forma parte de un amplio operativo para desmantelar las redes de complicidad entre exfuncionarios policiacos y organizaciones criminales que operan en la región.