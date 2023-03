Arozarena se le dio la nacionalidad y cumplió: AMLO

El presidente López Obrador, fanático del Rey de los Deportes, destacó que Arozarena y todo el equipo nacional tuvieron un papel muy destacado en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

En ese contexto, el Mandatario llamó a la población a practicar un deporte por salud, porque esto es medicina preventiva.

"Se siente uno muy bien cuando camina uno, cuando se estira, y hay quienes casi diario corren... Se tiene que fomentar más el deporte y la buena alimentación, el no comer productos chatarra, el cuidarnos en eso y es mucho mejor prevenir que curar. Hay que tener hospitales de alta especialidad, pero lo mejor es que no nos enfermemos, que no tengamos problemas médicos".