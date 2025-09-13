Enfrentamiento en Tula deja un delincuente abatido y tres detenidos

Un presunto delincuente abatido y tres personas detenidas fue el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de Justicia y una célula delictiva en Tula.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer viernes, en que agentes de la Procuraduría realizaban labores de investigación en la colonia Xochitlán de las Flores y fueron atacados por hombres armados.

Ante la agresión se desató una balacera y una persecución que concluyó en un inmueble donde se resguardaban los agresores. En el lugar fue abatido uno de los sujetos, mientras que tres más fueron detenidos.

Se informó que los detenidos responden a las iniciales O.J.M., A.G.V.S. y E.V.N., en tanto que la persona abatida permanece en calidad de desconocido.

En el sitio fueron aseguradas armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, chalecos balísticos y un dron utilizado para labores de vigilancia, entre otros objetos.

En un hecho distinto, agentes de la Procuraduría de Justicia fueron agredidos por pobladores de la localidad de Santiago Tetlapayac, municipio de Almoloya, quienes habían acudido a realizar una diligencia topográfica.

Los habitantes lanzaron cohetones y realizaron disparos al aire; sin embargo, se confirmó que no hubo personas lesionadas. Dos de los agresores fueron detenidos.