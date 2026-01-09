Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó la liberación inmediata de Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, acusando que su detención fue una acción arbitraria e ilegal.

También exigió el respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa.

¿Qué motivó la detención de Armando Castilla Galindo?

De acuerdo con el diario Vanguardia, la mañana de este viernes fue detenido Castilla Galindo en el aeropuerto de Monterrey por elementos de la fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional. La causa fue por supuestamente no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público.

"Se trata de una acción orquestada, pues la aprehensión ocurre en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, donde el director es residente, lo que refleja la vigilancia constante que mantiene el poder ante el director", señaló el medio al reportar el caso.

Reacciones de la Sociedad Interamericana de Prensa

También informó que no ha recibido notificación oficial sobre las causas legales de la detención, ni sobre la situación jurídica actual de su director general. Tampoco se ha precisado si existía una orden judicial al momento del operativo.

"Esta acción demuestra una vez más que la libertad de prensa es un obstáculo para quienes ostentan el poder político, el cual a través del acoso judicial trata de intimidar el ejercicio periodístico", indicó Vanguardia.

"El director Armando Castilla Galindo y Grupo Vanguardia se han convertido en un objetivo directo de las más altas esferas del poder político, y es por ello que, frente a un ataque judicial coordinado, el único camino es la verdad", agregó.