Programas del Bienestar: Ariadna Montiel destaca su importancia

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, declaró que "los programas del Bienestar son el corazón del proyecto de nación".

Indicó que el Estado de México es la entidad que más personas beneficiarias tiene, con 3 millones 400 mil.

¿Qué declaró Ariadna Montiel sobre los programas del Bienestar?

Durante la entrega de programas de Bienestar en Tlalnepantla, Montiel Reyes acusó que el modelo neoliberal abandonó al pueblo y puso al gobierno del lado de unos cuantos.

"Ese abandono nos trajo pobreza y desigualdad", dijo al destacar el programa Mujeres Bienestar.

Impacto de los programas del Bienestar en el Estado de México

Reiteró Montiel que los programas del Bienestar regresan al pueblo y que el pueblo es el dueño legítimo de los recursos, un billón de pesos destinados para este 2026.

La secretaria de Bienestar señaló que 13.4 millones de personas mexicanas lograron superar la pobreza en México: "Nunca antes había sucedido".