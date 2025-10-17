Asciende a 26 mil viviendas afectadas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, con corte al 15 de octubre, se tiene un avance de 26 mil 311 viviendas censadas por servidores de la nación en 58 municipios, como parte del Censo de Bienestar que se realiza casa por casa en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.

A través de una tarjeta informativa, Montiel Reyes indicó que "trabajaremos en las zonas afectadas el tiempo que sea necesario para apoyar a la población y llegaremos a todos los rincones donde se necesite censar a la población".

En ese sentido, la titular de Bienestar encabezó los trabajos del Censo de Bienestar desde Poza Rica, Veracruz, donde participan más de 800 servidores de la nación recorriendo casa por casa para ver las afectaciones ocasionadas en los domicilios con motivo de las lluvias de las últimas fechas.

Aunado a ello, señaló que en las cinco entidades donde se realiza el censo más de 3 mil servidores de la nación recorren las calles de las zonas afectadas para realizar el censo y colocan el sello de Vivienda Censada.

Además, agregó que, a la fecha, se han visitado 13 municipios en Veracruz; 17 en Hidalgo; 15 en Puebla; 7 en Querétaro; y 6 en San Luis Potosí.