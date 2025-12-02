Noticias

Bienestar da cifras de programa "Salud Casa por Casa"

Impacto del programa en la atención a personas con discapacidad
  • Por: El Universal
  • 02 / Diciembre / 2025 - 08:32 a.m.
  • COMPARTIR
Bienestar da cifras de programa Salud Casa por Casa

CIUDAD DE MÉXICO.-Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que el programa Salud Casa por Casa "está cumpliendo el objetivo", y hasta el momento se han brindado 8 millones 818 mil 488 consultas personalizadas y gratuitas para las personas derechohabientes.

¿Qué logros ha alcanzado el programa Salud Casa por Casa?

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes destacó que Salud Casa por Casa atiende a todas las personas adultas mayores y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión.

Montiel resaltó la información que recaba el personal de salud de manera digital, que le va a servir al país para "planear hacia adelante". Mencionó además que se les otorgará la receta médica con los medicamentos que van a necesitar.

"Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país, es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que, estoy segura, está cumpliendo el objetivo que nuestra Presidenta nos marcó; que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo", dijo la secretaria de Bienestar.

Detalles sobre las consultas brindadas a adultos mayores

Agradeció a las personas que les reciben muy bien a los servidores de la nación, y les agradeció mucho que abren las puertas de su casa al personal de salud.

Impacto del programa en la atención a personas con discapacidad

El programa Salud Casa por Casa se ha convertido en un pilar fundamental para la atención de la salud en México, especialmente para los grupos más vulnerables.

EL MAÑANA RECOMIENDA