Ariadna Montiel destaca consultas a domicilio a más de un millón de personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó avances de las Pensiones para Personas con Discapacidad, incluidos los y las menores de edad.

¿Qué avances presentó Ariadna Montiel sobre las pensiones?

En la conferencia mañanera de este viernes 5 de diciembre en Palacio Nacional, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Montiel Reyes adelantó que próximamente se hará una consulta para este sector de la población.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el pasado 3 de diciembre, la secretaria de Bienestar indicó que en México reciben esta pensión un millón 614 mil personas menores de 65 años, y destacó además el derecho a la rehabilitación. La inversión este año es de 32 mil millones de pesos para este grupo de la población.

"Hay adultos que viven con discapacidad, y son cerca de 2 millones y medio", dijo.

Detalles sobre el apoyo a niños con cáncer en México

Al destacar el Programa Salud Casa por Casa, mencionó que se han visitado a más de un millón de personas con discapacidad en su domicilio, otorgando consultas gratuitas, además que se avanza en un mapeo de la discapacidad por territorio.

Agregó que el gobierno ha apoyado a 2 mil 698 niñas y niños con cáncer, ante la instrucción presidencial de entregar un apoyo a las familias cuidadoras de estos menores, por 6 mil 400 pesos bimestrales.

Impacto del Programa Salud Casa por Casa en personas con discapacidad

Ariadna Montiel resaltó el convenio con Teletón para la rehabilitación; 25 mil 525 menores reciben estas terapias y van 4 millones 401 mil terapias desde 2021.

Expresó que "es muy satisfactorio ver cómo los niños rompen barreras" y muestran fortaleza. Mencionó que ha evolucionado el monto de la pensión y se cumple el precepto que debe haber más recursos.

"Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública", dijo al también resaltar los avances para un sistema de cuidados.