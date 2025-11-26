Ariadna Montiel destaca estrategia exitosa para combatir la pobreza en México

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, subrayó que la histórica reducción de la pobreza es fruto de una fórmula exitosa aplicada por el gobierno federal, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, explicó que se redujo la desigualdad y a la fecha, 32 millones de personas reciben un Programa de Bienestar con inversión social de 850 mil millones de pesos.

"Los resultados son contundentes: 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, la desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35%, mientras que el de los más ricos creció un 4 por ciento. Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar".

Ante senadores de los diferentes grupos parlamentarios, Montiel Reyes abundó que los Programas de Bienestar tienen garantizados los recursos porque se gobierna con honestidad y austeridad republicana, lo que permite invertir en el pueblo y esa seguirá siendo la máxima prioridad del Gobierno de México para avanzar con la fuerza del pueblo en la construcción de justicia y bienestar para las futuras generaciones.

Montiel Reyes enumeró los resultados de los programas federales como Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, beca "Rita Cetina", Jóvenes Escribiendo el Futuro; Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, entre otros más.

Sostuvo que la histórica reducción de la pobreza es fruto de una fórmula exitosa: la política de bienestar, que combina el sistema de protección social, la mejora salarial histórica y la inversión pública que genera empleos dignos.

"Viene lo mejor para México. Avanzamos con la fuerza del pueblo, construyendo justicia y bienestar para las futuras generaciones" .