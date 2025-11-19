Ariadna Montiel destaca reducción de pobreza y desigualdad

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, la reducción de la desigualdad y los más de 32 beneficiarios de un Programa de Bienestar con una inversión social de 850 mil millones de pesos.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel Reyes, señaló que las cifras no son una casualidad, son una confirmación que el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va en la ruta correcta.

"Estas cifras no son una casualidad, son la confirmación de que, vamos muy bien, que la transformación avanza, confirmamos por la ruta correcta y que vamos a ir todavía mejor", abundó.

Detalló que en el primer año del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, con el esfuerzo colectivo, 13.4 millones personas salieron de la pobreza y la desigualdad se redujo de 0.426 a 0.391 de 2019 a 2024 en la escala de gini; a la fecha, hoy 32 millones de personas reciben un Programa de Bienestar con una inversión social de 850 mil millones de pesos.

Esto, dijo, es resultado directo de la fórmula exitosa de la política de recuperación salarial histórica y un amplio sistema de protección social, materializado en los Programas de Bienestar que generan un ingreso básico para las personas, lo que ha contribuido al aumento del 16 por ciento en términos reales en el ingreso de los hogares.

¿Cuáles son los programas sociales?

Ariadna Montiel añadió que se profundiza la justicia social y acceso a los derechos con nuevos programas.

La Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años inició con el registro de las mujeres de 63 y 64 años y se amplió este mismo año a las mujeres de 60 a 62 años.

El programa reconoce el trabajo de las mexicanas que sostienen a sus familias, en 2025 se invierten 23 mil 662 millones de pesos en beneficio de casi 3 millones de mujeres.

Salud Casa por Casa, se está convirtiendo en el programa de prevención y atención primaria más importante del mundo que otorga consultas médicas domiciliarias gratuitas a los adultos mayores y personas con discapacidad que reciben las Pensiones para el Bienestar.

Inició con el censo para conocer la condición de salud de las personas y ahora, 20 mil servidores de la salud registran la historia clínica de los derechohabientes. A la fecha con una inversión social de 4 mil 757 millones de pesos se han realizado 8 millones 150 mil consultas médicas personalizadas.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se otorga a 13.3 millones de derechohabientes 6 mil 200 pesos bimestrales,

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad beneficia a más de un millón 600 mil derechohabientes; en 24 entidades la pensión se otorga de cero a 64 años, gracias al compromiso que refrendaron los gobiernos de México y de los estados.

Asimismo, más de 25 mil niñas y niños con discapacidad reciben atención integral y rehabilitación a través de un convenio con la fundación Teletón; así como se apoya con 6 mil 400 pesos bimestrales a familias de niños con cáncer que carecen de seguridad social.

Montiel Reyes destacó que 256 mil madres trabajadoras con hijos menores de 4 años, reciben mil 650 pesos bimestrales con una inversión anual de 3 mil 185 millones de pesos.

El programa Sembrando Vida, con una inversión de 39 mil 100 millones de pesos, más de 409 mil personas sembradoras reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos para cultivar sus parcelas con más de mil 200 millones de árboles sembrados.

La beca "Rita Cetina" es recibida por 5.6 millones de estudiantes de secundaria, que se suman a 3 millones 252 mil estudiantes más de educación preescolar y primaria que reciben una beca; 4 millones de jóvenes reciben una beca "Benito Juárez"; y 409 mil estudiantes de educación superior reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La secretaria de Bienestar añadió que el programa La Escuela Es Nuestra llega a 63 mil 256 planteles de educación básica y por primera vez a 6 mil 050 planteles de educación medio superior para mejorar la infraestructura escolar.

En tanto que 450 mil personas se capacitaron este año a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con un ingreso mensual de 8 mil 480 pesos y una inversión anual de 24 mil millones de pesos.





Apoyo para afectados por lluvias

Montiel Reyes abundó que este año se apoyó a 320 mil personas afectadas por los diversos fenómenos naturales, como los huracanes John y Erick en Guerrero y Oaxaca; lluvias en Nezahualcóyotl, Estado de México; y lluvias en municipios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, y Veracruz, con inversión de 15 mil 700 millones de pesos sólo para apoyos directos a la población.



