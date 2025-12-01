Abren nuevo registro para pensiones para mujeres y adultos mayores

Desde hoy y hasta el próximo 13 de diciembre estará abierto el registro para que más personas se incorporen a los programas federales de Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adulto Mayor, informó la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, quien presentó el calendario para el trámite.

En la Mañanera Del Pueblo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria dio a conocer el calendario de registro a la Pensión Mujeres Bienestar para quienes ya cumplieron 60 años y la Pensión Adulto Mayor para quienes ya tienen 65 años. Dijo que se realizará del 1 al 13 de diciembre, según la primera letra del apellido, en el Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio, en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

Los interesados deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía. Puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad.

con fotografía. Puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial de o carta de identidad. CURP , de preferencia una impresión reciente.

, de preferencia una impresión reciente. Acta de nacimiento .

. Comprobante de domicilio , no mayor a seis meses. Puede ser teléfono, luz, gas, agua o predial.

, no mayor a seis meses. Puede ser teléfono, luz, gas, agua o predial. Un teléfono de contacto, celular y de casa.

Fechas para el registro

Explicó que, el registro se realizará según la primera letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

A, B, C - Lunes 1 y 8 de diciembre.

D, E, F, G, H - Martes 2 y 9 de diciembre.

I, J, K, L, M - Miércoles 3 y 10 de diciembre.

N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 4 y 11 de diciembre.

S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 5 y 12 de diciembre.

Todas las letras - Sábado 6 y 13 de diciembre.

Destacó que en el caso de que no se pueda realizar el registro de forma personal, se podrá solicitar una visita domiciliaria.

Agregó que se ha realizado una inversión social de 579 mil 392.5 mdp para entregar un apoyo directo a 18 millones 494 mil 201 derechohabientes: 13 millones 232 mil 13 de la Pensión para Adultos Mayores; 2 millones 982 mil 222 de la Pensión Mujeres Bienestar; un millón 614 mil 18 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 256 mil 301 de Madres Trabajadoras y 409 mil 647 de Sembrado Vida.