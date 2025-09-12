Descarta rompimiento con China por los aranceles

El Canciller Juan Ramón de la Fuente descartó un rompimiento con el Gobierno de China, tras el anuncio de un incremento en los aranceles de hasta el 50 por ciento a productos procedentes de ese país, incluidos automóviles.

En conferencia de prensa, destacó que se encuentra en pláticas con los representantes diplomáticos de China en México para comunicarles los cambios, que responden a las prioridades establecidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"La relación es muy cordial. Es una relación cordial, amistosa, en donde estos temas se abordan, se plantean, se platican y la relación sigue siendo una relación productiva y cordial

"Pensamos que estos diálogos francos que tenemos con ellos son la mejor manera de poder mantener -como queremos- muy buena relaciones con todos ellos, explicándoles los cambios y los ajustes que México hace en función de lo que son también nuestras prioridades", afirmó el ex Rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

REFORMA dio a conocer este jueves que el Paquete Económico 2026 contempla una propuesta de un aumento arancelario de hasta un 50 por ciento para autopartes, autos ligeros, productos textiles y de acero.

Además de China, se contemplan aranceles para Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, países con los que México no tiene tratados comerciales.

Al respecto, De la Fuente afirmó que ha estado en comunicación con el Embajador chino, Chen Daojiang, y con otros embajadores para explicar los alcances de la propuesta que fue enviada al Congreso.

Alistan visita de Primer Ministro canadiense

En la conferencia de prensa, De la Fuente también confirmó la visita a México del Primer Ministro canadiense, Mark Carney, quien estará en el País el 18 y 19 de septiembre próximos.

En el primer día de su visita, detalló, tendrá una reunión con Sheinbaum, con quien ya tuvo la oportunidad de conversar personalmente en junio pasado en Canadá, durante la reunión del G7.

"Él va a estar aquí, en nuestro País, los días de 18 y 19 de septiembre, y el día 18 tendrá una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum", indicó.

Añadió que Carney vendrá acompañado de un grupo de empresarios canadienses, tres o cuatro miembros de su Gabinete, y su jefe de oficina.

"Esta visita se suscribe en seguimiento a la conversación que tuvieron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Primer Ministro en Calgary, Canadá, durante la reunión del G7. Ahí convinieron ambos que haría una visita a México", dijo.

En su turno, Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, destacó que esta es la primera visita que hace un Primer Ministro canadiense a México en al menos 7 años.

"Es obviamente una visita muy relevante que muestra el acercamiento que queremos tener ambos países, o la profundización de nuestra cercanía, sobre todo en materia económica y comercial", sostuvo.



