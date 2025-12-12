Suben aranceles a vehículos y los productos importados

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el paquete de aranceles aprobado por el Congreso de la Unión a países con los que México no tiene tratados comerciales —principalmente naciones asiáticas— impulsará la manufactura nacional y protegerá miles de empleos. Según el funcionario, el impacto inflacionario será mínimo, estimado en apenas 0.2 puntos porcentuales al año.

¿Qué impacto tendrán los nuevos aranceles en la economía?

Ebrard explicó que el nuevo esquema arancelario incluye incrementos de hasta 50% para mil 463 fracciones, enfocado sobre todo en productos terminados, como vehículos importados. La medida, dijo, permitirá recaudar alrededor de 70 mil millones de dólares y forma parte de una estrategia para fortalecer el contenido nacional y la producción avanzada en México.

Detalles sobre el paquete de aranceles aprobado por el Congreso

Durante el evento "Crece tu Pyme con pagos digitales", organizado por VISA y la Secretaría de Economía, el secretario destacó que la decisión tomó en cuenta la opinión de 30 sectores productivos del país. Subrayó que la protección arancelaria busca equilibrar la competencia frente a naciones con sobreproducción e inventarios que les permiten colocar mercancías a precios excepcionalmente bajos, afectando a industrias como la automotriz, textil, del mueble y de juguetes.

El funcionario advirtió que, de no implementarse estas medidas, aproximadamente 350 mil empleos estarían en riesgo en 2026, debido al incremento sostenido de importaciones asiáticas, especialmente provenientes de Indonesia, Vietnam y China. Aseguró que no se trata de una medida dirigida contra ningún país en particular, sino de una acción para salvaguardar sectores estratégicos en el país.