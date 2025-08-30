Corte de apelaciones declara ilegales los aranceles de Trump en Estados Unidos

Washington DC, Estados Unidos

Una Corte de apelaciones de EU falló ayer en contra de los aranceles que el Presidente Donald Trump impuso a los productos de diversos países, incluido México, dejando su futuro en manos de la Suprema Corte, la cual está integrada por una mayoría de Ministros conservadores que ha favorecido polémicas decisiones del republicano.

En un fallo de 7 a 4, la Corte consideró que Trump se extralimitó al ordenar aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEPPA); sin embargo, permitió que estos sigan vigentes hasta el 14 de octubre.

La decisión no tiene efectos para los aranceles contra al acero, aluminio y los automóviles, pues en estos casos se basaron en ordenamientos diferentes a la Ley IEPPA de 1977.