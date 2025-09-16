México le compra más a China

Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tomó los datos del periodo 2017-2023 puntualiza que la mayor tasa de crecimiento de compras de México a China se explica más por la importación de maquinaria o inversión de capital y por bienes terminados. Con el fin de identificar el comportamiento de importaciones, exportaciones e Inversión Extranjera Directa (IED) en México tras la imposición de aranceles de EU a China, el FMI publicó el 12 de septiembre su análisis "Reubicación de las cadenas globales de valor: el papel de México".