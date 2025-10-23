Renault, atento a aranceles en México para autos importados de Corea

Ante la propuesta del gobierno federal de imponer un arancel del 50% a los autos que se importan de países con los que México no tiene acuerdo comercial, como Corea del Sur, Renault está a la espera de cómo se implementará la medida, pero afirma que tiene alternativas para traer producto de otros países.

De acuerdo con Jesús Gallo, director general de Renault México, esta medida no es exclusiva de nuestro país, sino que también se está aplicando en Europa, donde hay aranceles a los autos chinos. "Hay que ver cómo se va a implementar en México porque el país tiene la fortuna de tener acuerdos comerciales con muchos países. En el caso de Renault México tenemos la posibilidad de evaluar varias fuentes de surtimiento como Europa, Brasil, Colombia, Argentina y Corea, y en función de cómo esas normas se van a ir aplicando iremos tomando las medidas necesarias, pero en este momento tenemos un plan donde vamos a seguir con esta nueva ofensiva de productos", comentó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Renault importa de Corea del Sur los modelos Arkana, Koleos y Nueva Koleos; y de China el Kwid eléctrico. Durante la revelación de la nueva Arkana híbrida, Gallo comentó que el planteamiento de Renault sobre el tema de los aranceles en Europa es que más que defender lo que pueda estar dentro del mercado, habría que incentivar que el mercado se desarrolle, ya que no se trata de poner un freno, sino de ver cómo se puede incentivar lo que está ocurriendo dentro del mercado. "En Europa se discute esto con los gobiernos, de buscar ayudas, más inversiones para poder fabricar porque en Europa, Renault y muchos constructores eran sólidos porque fabricaban ese auto pequeño que gusta a los europeos y que ahora ese auto ha desaparecido casi en un 70% en los últimos 5 años", agregó.

¿Qué desafíos enfrenta Renault en el mercado mexicano?

Sobre la competencia de los autos chinos en el mercado mexicano con precios accesibles para modelos híbridos y eléctricos, Gallo considera que no se necesita tener el vehículo más barato para impulsar las ventas, pues hay otros competidores que sin ser los más baratos venden bien. "Creo que debes tener un equilibrio entre los valores principales de la marca, el valor del producto y la propuesta de precio. Cuando ves todo ese ecosistema, la idea es que sea una propuesta de valor competitiva y no quiere decir que sea el producto más accesible, pero que sea competitivo dentro del segmento", indicó.