Video de perro obligado a beber alcohol causa revuelo en redes

Un presunto caso de maltrato animal donde dos sujetos obligan a ingerir alcohol a un perro, causó indignación entre ciudadanos y activistas en Aramberri, Nuevo León.

¿Qué ocurrió?

La acción fue visibilizada a través de un video que circuló en redes sociales, donde se observa a dos hombres que someten a un perro y lo obligan a beber de una botella de alcohol, aparentemente whisky.

Algunos cibernautas señalaron que uno de los sujetos involucrados es el dueño del animal y lo identificaron como Víctor Manuel N, habitante del municipio de Aramberri.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras viralizarse las imágenes, activistas calificaron los hechos como un acto cruel y violatorio de las leyes de protección animal, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para la investigación correspondiente.