Video de perro obligado a beber alcohol causa revuelo en redes

Video de perro obligado a beber alcohol causa revuelo en redesVíctor Manuel N, presunto dueño del perro, ha sido identificado por los internautas
Un presunto caso de maltrato animal donde dos sujetos obligan a ingerir alcohol a un perro, causó indignación entre ciudadanos y activistas en Aramberri, Nuevo León.
¿Qué ocurrió?
La acción fue visibilizada a través de un video que circuló en redes sociales, donde se observa a dos hombres que someten a un perro y lo obligan a beber de una botella de alcohol, aparentemente whisky.
Algunos cibernautas señalaron que uno de los sujetos involucrados es el dueño del animal y lo identificaron como Víctor Manuel N, habitante del municipio de Aramberri.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Tras viralizarse las imágenes, activistas calificaron los hechos como un acto cruel y violatorio de las leyes de protección animal, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para la investigación correspondiente.
??QUE JIJOS DE SU... SUJETOS OBLIGAN A PERRITO A BEBER BUCHANAN'S??— Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 26, 2025
¡Y va de nuevo! A pocos días de que jóvenes fueran denunciados por obligar a dar de beber a un perrito alcohol en #Chihuahua, ahora en #Arramberri, #NuevoLeón, unos sujetos dieron... pic.twitter.com/q5RyncHwo5