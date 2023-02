Aprueba Australia el uso de éxtasis y alucinógenos

Apenas el 1 de enero, Oregon se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en legalizar su uso en adultos, luego que los electores lo aprobaran en una consulta hace dos años.

En Australia, los psiquiatras podrán prescribir ambas sustancias a partir de julio, dijo la administración australiana de productos terapéuticos, tras encontrar "suficiente evidencia sobre potenciales beneficios en ciertos pacientes".

Actualmente, sólo podían ser utilizados en ensayos clínicos estrechamente controlados.

La noticia fue bien recibida entre especialistas en salud mental. Mike Musker, de la Universidad de South Australia, destacó que ambas drogas "reducen las inhibiciones" y pueden ayudar a las personas a procesar las imágenes y recuerdos difíciles.

La agencia reguladora, sin embargo, no ha evaluado o aprobado productos que contengan psilocibina o MDMA, explicó el medio The Sidney Morning Herald, lo que significa que los psiquiatras tendrán que acceder y legalmente suministrar medicamentos no aprobados para los usos específicos autorizados.