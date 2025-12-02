Últimas sesiones en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó este lunes el calendario para el cierre del periodo legislativo, que contempla seis sesiones en el pleno de San Lázaro, con la sesión de clausura programada para el 11 de diciembre.

Detalles sobre la Ley de Ascensos en la agenda legislativa

El calendario establece que la Comisión de Marina sesionará este lunes para aprobar la Ley de Ascensos enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, uno de los primeros temas en la agenda de la última semana de actividades.

Para el martes 2 de diciembre, se prevé la sesión de las comisiones de Hacienda, Igualdad de Género, y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese mismo día, el pleno discutirá y votará la Ley de Ascensos, reformas en materia de igualdad sustantiva, la declaratoria de un año, la emisión de una moneda conmemorativa y nombramientos en la Secretaría de Hacienda.

Reformas clave en la Ley General de Salud y Aguas

El miércoles 3 de diciembre, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento sesionará, mientras que en el pleno se discutirán reformas a la Ley General de Salud para prohibir de manera total los vapeadores y se votará una reforma en materia de economía circular.

El jueves 4 de diciembre, se prevé la discusión y votación de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, consolidando los temas de infraestructura hídrica y manejo de recursos en la recta final del periodo legislativo.

Para los días 9 y 10 de diciembre se programaron sesiones ordinarias, aunque los dictámenes específicos que se someterán a discusión aún no han sido definidos por las autoridades del Congreso.