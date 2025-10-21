Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Aduanera, que había sido devuelta desde el Senado por una modificación, en la que se estableció que su entrada en vigor será el 01 de enero de 2026.

La reforma fue aprobada por 343 votos a favor y 13 sufragios en contra. Plantea endurecer las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.

En el debate, el diputado morenista, Fernando Jorge Castro Trenti, "favorecerá al crecimiento nacional del comercio, el adecuado mecanismo de las aduanas, y revertirá los actos de corrupción en las aduanas".

Por su parte, la diputada Teresa Ginez Serrano, del PAN, aseguró que cuando la reforma se ponga en marcha, "habrá un retroceso para el país que afectará a varios sectores empresariales".