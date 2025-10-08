SCJN valida seguros obligatorios en Puebla

Por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto que valida los artículos 26, fracción XXX; 73, fracción VI; 153 y 164 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla, conocida como “Ley Manu”, que establecen la obligación de las personas conductoras de vehículos motorizados en esa entidad de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

También se propuso validar el artículo 127 de esa norma estatal, que establece que, si una persona conductora da positivo en la prueba de alcoholimetría, pero cuenta con seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, se le suspenderá su licencia de conducir por un año. Esta propuesta obtuvo unanimidad de votos a favor.