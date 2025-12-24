Embajador de EU reconoce acción contra "Los Chapitos"

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este martes la detención de dos presuntos operadores financieros del grupo delictivo conocido como "Los Chapitos", al considerar que se trata de un golpe directo a la estructura y financiamiento de una de las principales organizaciones criminales que operan en el país.

¿Qué declaró Ronald Johnson sobre la detención?

A través de un mensaje público, el diplomático destacó que la captura de los implicados refleja la efectividad de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Señaló que este tipo de acciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales y a reducir el daño que generan en ambas naciones.

Detalles sobre los detenidos y su relación con Los Chapitos

Los detenidos fueron identificados como Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias "El 7", cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, así como Mario Lindoro Elenes, conocido como "El Niño", quien además de ser operador financiero es suegro del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Ambos fueron aprehendidos en el municipio de Zapopan, Jalisco, por elementos del gabinete de Seguridad.

Impacto de la detención en la lucha contra el crimen organizado

La detención de estos individuos representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en México, resaltando la importancia de la colaboración entre ambos países para enfrentar el narcotráfico y sus efectos en la sociedad.