Pensión Bienestar: ¿quiénes recibirán pago este lunes?

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México dispone de una serie de apoyos económicos, cada uno enfocado a un grupo específico de personas. Pensión Bienestar es la ayuda dirigida a las personas mayores de 65 años o más.

El monto de este programa corresponde a 6,200 pesos, este será el último depósito del año, y corresponderá a los meses de noviembre - diciembre. La dispersión de pagos que comenzó la semana pasada terminará a finales de este mismo mes. De acuerdo con la información de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, hoy lunes 10 de noviembre, la letra beneficiada será la "G".

¿Qué otros programas reciben apoyo en noviembre?

Durante todo noviembre no sólo adultos mayores tendrán su depósito, también serán beneficiados: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

Aunque se depositan a la par, Pensión Bienestar es el único que recibe 6,200 pesos de depósito, este es el monto de los demás:

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

- Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

- Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

¿Cómo puedo retirar la ayuda económica?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes: Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones. También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.