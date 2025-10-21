Arranca CSP entrega de apoyos a damnificados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la estimación inicial de entrega de apoyos a comunidades afectadas por lluvias es de 10 mil millones de pesos para 100 mil familias.

"Hay recursos para atender la emergencia y después ya viene la etapa de reconstrucción, que llevará un monto adicional. La aseguradora ya está trabajando; asigna empresas para cada una de las escuelas, clínicas."

Dio a conocer que este miércoles 22 de octubre comienza la distribución de apoyos a las primeras 75 mil viviendas censadas por la Secretaría de Bienestar; cada una recibirá 20 mil pesos en esta primera etapa.

"En el momento en que la localidad termine su censo completo se prepara para el primer apoyo. Después, a partir de los censos habrá un apoyo de acuerdo con el daño de la vivienda: media, alta o pérdida total."

Explicó que el apoyo será de 70 mil pesos para casos de pérdida total y estará acompañado por un censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para comenzar el plan de reubicación o reconstrucción de casas, con apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

"Hay que juntar el dinero municipal, estatal y federal para que se haga un plan de reubicación de zonas de alto riesgo y mucha información a la población, para evitar estas afectaciones cuando vienen las lluvias."

La primera mandataria expuso que también se atenderán las parcelas que resultaron dañadas, así como escuelas, libros de texto y clínicas; además, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ayudará en diversas labores durante cuatro meses.

"Esa sería la atención a emergencias que continúa hasta que se liberen todos los caminos y se limpien todas las localidades."

Secretaría de Bienestar inicia entrega de apoyos

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reportó que las y los servidores de la nación ya operan en 100 municipios y acumulan 70 mil 445 viviendas censadas.

El censo ya concluyó en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; continúa en la región serrana de Veracruz e Hidalgo, así como en la Huasteca veracruzana y la sierra Otomí Tepehua hidalguense.

Resaltó que el miércoles inicia la entrega del primer apoyo por 20 mil pesos a las viviendas que ya fueron censadas, además de un vale de enseres domésticos y otro para canastas básicas.

"Del 22 de octubre al 29 de este mes se va a realizar el pago para los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Y para el caso de Hidalgo, que seguimos censando, del 25 de octubre al 5 de noviembre."

El aviso para acudir por los apoyos será a través de mensaje de texto, así como perifoneo en las colonias. Es necesario presentar el talón o cintillo que cada familia recibió durante el censo, así como identificación oficial.

El segundo apoyo económico será en función del daño que presente cada vivienda: daño medio, 25 mil pesos; daño mayor, 40 mil pesos; pérdida total, 70 mil pesos.

Además, los locales comerciales recibirán 50 mil pesos y en el sector agropecuario el monto varía entre 50 mil y 100 mil pesos, en función de las hectáreas siniestradas.

El gobierno federal también distribuirá 350 pesos para recuperar útiles escolares, así como 500 mil pesos para unidades hospitalarias a través del programa La Clínica es Nuestra; este monto es adicional a la recuperación de infraestructura que atiende el seguro.

Igualmente, 750 planteles de educación básica y media superior recibirán 200 mil pesos por parte del programa La Escuela es Nuestra, aparte del monto de la aseguradora.

El programa especial Empleo Construyendo el Futuro captará 50 mil personas que a lo largo de cuatro meses recibirán un salario de ocho mil 500 pesos mensuales para laborar en la recuperación de caminos.

Asimismo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro registrará en Veracruz cinco mil muchachos para participar en brigadas de limpieza.

También acompañaron a la presidenta Sheinbaum los secretarios de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina: y Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Igualmente, el jefe de Estado Mayor de la Secretaría de Marina, José Manuel Salinas Pérez; y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor.

SISTEMA DE PRONÓSTICO, ALERTA Y RIESGO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las autoridades avanzan en un plan para fortalecer el sistema de pronóstico, alerta y riesgo desde el comité científico a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

A ello se suma la actualización de los Atlas de Riesgos por cada entidad y municipio, así como del sistema de alerta que coordina la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para avisar a la población, y otro que estará a cargo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que llegará directamente a las oficinas de gobernadores.

"Este mismo año quedaría el alertamiento digital en los teléfonos, igual que como lo hicimos ya para el simulacro del sismo.

La primera mandataria dijo que estas líneas de acción forman parte de los cuatro ejes que implementa el gobierno federal en atención a emergencias causadas por desastres naturales.

El plan incluye atender la emergencia mediante la recuperación de comunicaciones, limpieza de calles y viviendas, atención a la salud y sistemas de agua potable, así como entrega de víveres y agua.

En esta parte, 52 mil servidores públicos colaboran en territorio para atender comunidades afectadas por lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.



