Otorgará la SEP una beca a universitarios de Michoacán

A partir de enero, estudiantes universitarios de Michoacán recibirán un apoyo de 900 pesos bimestrales para transporte, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). El beneficio alcanzará a 80 mil 972 jóvenes de 85 instituciones públicas de educación superior, y el registro para la beca se realizará del 15 al 21 de diciembre, mientras que la entrega de tarjetas iniciará en enero.

¿Qué estudiantes se beneficiarán con el apoyo?

La SEP destacó que este apoyo busca reducir los costos de traslado y fortalecer la permanencia escolar, especialmente en casos como la Universidad Tecnológica de Morelia, donde alrededor de 60% del alumnado proviene de otros municipios. Además, la dependencia anunció la apertura de nuevos bachilleratos y la ampliación de planteles existentes para atender la creciente demanda educativa en la entidad.