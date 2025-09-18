Productores de estados exigen aumento en precios de garantía del maíz

Productores de maíz de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa y Michoacán se manifestaron la mañana de este jueves durante la inauguración del Congreso Internacional Agropecuario para exigir al gobierno federal para exigir un aumento en los precios de garantía, pues afirman que con los 5 mil pesos que actualmente se pagan por tonelada no se cubren ni los costos de producción.

Ricardo Hernández, representante de los productores de maíz de Jalisco, señaló que el precio mínimo por tonelada debería ser de 7 mil 200 pesos e insistió en que el gobierno federal debe entrarle al rescate de los productores.

Además, indicó que los apoyos deben ser generales de frontera a frontera, si que haya diferencias, pues actualmente solo hay apoyos para algunos productores se limita a 35 toneladas, lo que en su opinión es solo para autoconsumo, no para comercialización.

Insistieron en que su exigencia no es buscar apoyos monetarios adicionales ni acceso a programas sociales, sino obtener un precio justo que haga sostenible la producción de maíz en el país.

Los productores expresaron sus exigencias ante el titular de la oficina de representación de la Secretaría de Agricultura de Jalisco, Alfredo Porras, a quien solicitaron interceder ante la Secretaría de Gobernación o la misma Presidencia de la República para que sean escuchados, ya que –aseguraron– el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Julio Berdegué, no los ha atendido.