Rubén Moreira exige adecuaciones al PEF 2026

Ante las inundaciones y el desastre provocado por el huracán Priscila en los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, el diputado federal Rubén Moreira Valdez hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para brindar apoyo inmediato.

A través de sus redes sociales, el coordinador de la bancada del PRI solicitó que se contemple un presupuesto específico para atender este tipo de catástrofes dentro del Proyecto de Egresos 2026, con el objetivo de que la ciudadanía reciba ayuda de manera rápida y eficaz.

El legislador adelantó que los diputados priistas propondrán modificaciones a la iniciativa enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se tengan recursos suficientes para atender a la población que se ve afectada por los desastres naturales.

"Se confirma el error que significó desaparecer el Fonden. Los daños son cuantiosos, y los gobiernos estatales y municipales están rebasados", expresó.

En diversas ocasiones, Moreira Valdez ha advertido sobre la gravedad de no contar con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

En emisiones anteriores del programa Con Peras Manzanas y Naranjas, señaló que dicho recurso permitía disponer de hasta 37 mil millones de pesos de forma inmediata, "mientras que hoy, luego de que López Obrador lo desapareciera, solo se cuenta con 19 mil millones de pesos, siempre que el presupuesto lo permita".

Recordó que la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, así como el área encargada de la gestión de amenazas y desastres derivados de alertas de riesgo, ha sufrido una reducción presupuestal de 103 millones de pesos desde 2018, al pasar de 334 a 231 millones.

Por ello, aseveró que su grupo parlamentario insistirá en que se destinen recursos extraordinarios a la reconstrucción y la atención de las comunidades afectadas.