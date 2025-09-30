Claudia Sheinbaum presenta programa nacional para la salud mental de jóvenes

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal alista un programa a nivel nacional para la salud mental de jóvenes, luego del asesinato de que un estudiante de la UNAM fuera asesinado por otro alumno dentro de las instalaciones del CCH el pasado 22 de septiembre.

"Pronto vamos a presentar una iniciativa, ayer estuvo Clara Brugada en el Gabinete, viene todos los lunes, y hablamos en particular para la Ciudad de México, una propuesta que vamos a presentar en todo el País, que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros, donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza, tanto personal como colectivo, que permita atender algunos asuntos relacionados con la propia edad y asuntos relacionados con las redes sociales y grupos que se están formando a partir de ciertos fenómenos", expresó.

"Sí nos interesa mucho que los jóvenes, por lo menos sientan que su Gobierno está cerca, vamos a generar estas acciones que ya pronto las vamos a presentar, es un programa integral dentro de las jornadas por la paz y contra las adicciones, pero que también atiendan la salud mental", agregó.

La Presidenta apuntó que no ha hablado personalmente con el rector Leonardo Lomelí, de la UNAM, tras el crimen cometido en el CCH-Sur, pero que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, es la que se ha comunicado, junto con el Gabinete de Seguridad, para la realización de las investigaciones.

"Personalmente, no he hablado con él, pero ha estado la Secretaria de Gobernación en contacto con él y el Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM, en términos de investigaciones, la UNAM es una institución autónoma. Hay algunos planteles que cerraron por parte de las autoridades como protección y otros en los que son los propios estudiantes que están con ciertas solicitudes.

"Nosotros vamos a presentar muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental, además, de la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el Gabinete de Seguridad, a petición de la Fiscalía o de la propia universidad, en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia, que no tenga que ver con asuntos de manifestaciones políticas, sino con asuntos que tengan que ver con criminalidad", expresó.