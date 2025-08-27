Mi Beca para Empezar 2025: ¿cuándo inicia el registro?; esto se sabe

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) anunció las fechas para el registro de nuevos beneficiarios al programa Mi Beca para Empezar, que busca impulsar la permanencia escolar en planteles públicos de la Ciudad de México.

El proceso estará disponible durante septiembre de 2025 y beneficiará a niñas y niños que cursen preescolar y primaria.

Mi Beca para Empezar: Requisitos y cómo tramitar apoyo para estudiantes en CDMX.

Este pasado 25 de agosto, el Fibien informó que la convocatoria para nuevos registros abrirá el lunes 1 de septiembre y permanecerá disponible hasta el martes 30 de septiembre.

Los beneficiarios que completen su registro en tiempo y forma comenzarán a recibir el depósito en octubre de 2025.

El registro se realizará en línea y consta de tres pasos principales:

Crear una cuenta en. Llave CDMX. (llave.cdmx.gob.mx) con los datos del padre, madre o tutor.

Ingresar a la plataforma.registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.para iniciar el trámite.

Registrar al estudiante con la documentación solicitada: CURP del beneficiario, comprobante de domicilio vigente y una identificación oficial del padre, madre o tutor.

Con estos requisitos, las y los solicitantes quedarán inscritos en el programa y, de ser aceptados, recibirán el depósito correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

El beneficio está dirigido principalmente a niñas y niños que ingresan por primera vez al sistema educativo, especialmente en el nivel preescolar. También pueden registrarse estudiantes que se incorporen a planteles públicos de primaria en la Ciudad de México.

El programa tiene como propósito garantizar que los alumnos cuenten con recursos básicos para iniciar y continuar sus estudios, reforzando la cobertura educativa y evitando que factores económicos sean un obstáculo en su formación.