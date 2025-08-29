Últimos días para inscribirse en la Pensión Mujeres Bienestar

A 2 días de que concluya registro, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, exhorta a las mexicanas inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar, ya que la convocatoria del apoyo económico para las mujeres de 60 a 64 años se encuentra en su fase final.

"La Pensión Mujeres Bienestar reconoce toda una vida de esfuerzo de las mujeres que trabajan fuera y dentro de su hogar al cuidado de su familia, así como contribuye a su independencia económica", precisó la secretaria de Bienestar.

Este programa social impulsado por el Gobierno de México va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cómo registrarme a la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario, y durante esta última etapa, el viernes 29 de agosto corresponde a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El último día de registro es el sábado 30 de agosto, durante esta fecha todas las letras podrán realizar el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para el registro Mujeres Bienestar?

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional,

credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)