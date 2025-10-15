Senadores donarán 15 días de salario para damnificados

LEl pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales en cinco estados del país.

En este marco, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que como muestra de solidaridad con las personas afectadas por las lluvias ocurridas entre el 6 y el 9 de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, las y los senadores donarán hasta 15 días de su dieta para apoyar las labores de auxilio y reconstrucción.

"En un acto de solidaridad y compromiso, la Junta de Coordinación Política acordó que las y los senadores de la República donemos una cantidad que equivalga a hasta quince días de nuestro ingreso para contribuir a las labores de auxilio y reconstrucción.