Diputado pedirá apoyo a EU para investigar asesinato de Carlos Manzo

El diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla informó que solicitará apoyo a autoridades de Estados Unidos para contribuir al esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo, al asegurar que agotará todas las vías posibles para dar con los responsables del crimen.

"No voy a descansar hasta agotar todas las formas posibles", expresó.

Acciones de Bautista Tafolla en el caso de Carlos Manzo

En una publicación en redes sociales, el legislador, identificado como integrante del Movimiento del Sombrero, dio a conocer que viajará a territorio estadounidense tras salir del país por Tijuana y cruzar hacia San Diego, con el objetivo de insistir en la colaboración internacional relacionada con el caso.

"Les estaré insistiendo para que nos ayuden a esclarecer los hechos", señaló.

Bautista Tafolla explicó que su salida del país implica no pasar las fiestas ni su cumpleaños con su familia, decisión que tomó para evitar que su equipo de seguridad permaneciera fuera de sus hogares durante estas fechas. "El quedarme allá implicaría que ellos no pasaran las fiestas con sus familias", explicó.

Compromiso del diputado con la comunidad y la seguridad

Reiteró su compromiso de continuar las gestiones necesarias ante instancias estadounidenses para avanzar en el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo y envió un mensaje a la población con motivo de las festividades: "Que pasen felices fiestas y mis mejores deseos para cada uno", señaló.

Previo a su traslado, Bautista Tafolla destacó la entrega de apoyos alimentarios gestionados en días recientes, los cuales suman 8 mil 920 cenas destinadas a beneficiar a 7 mil 360 personas.

Detalles sobre la repartición de cenas en Uruapan

El diputado precisó que no participará directamente en la distribución de las cenas, las cuales serán entregadas por ciudadanos organizados en coordinación con la Guardia del Sombrero, principalmente a personas que se registraron previamente en su casa de enlace ubicada en el centro de Uruapan.

"No lo hice posible yo, lo hicieron posible ustedes", afirmó al reconocer la participación ciudadana.

Indicó que, la repartición de cenas es resultado del esfuerzo colectivo. "Las cenas llegarán a quienes más lo necesitan", puntualizó.