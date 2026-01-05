Sheinbaum habla de apoyos a productores por gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal otorgará 2 mil 181 millones de pesos para apoyar a los productores de carne en el país, derivado de la plaga de gusano barrenador que afectó a la industria desde el año pasado, refirió la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo se distribuirá el apoyo a productores de carne?

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, detalló que el apoyo mayor será distribuido en tres entidades: Sonora, Coahuila y Durango. "Sonora, 831 millones de pesos, no se les ha dado todo, va por partes; Coahuila, 150 millones de pesos y Durango, 700 millones de pesos; en total son 2 mil 181 millones de pesos de apoyo para la producción de carne en México, de alta calidad", explicó.

Acciones del gobierno contra el gusano barrenador

La Mandataria recordó que actualmente, en Chiapas, se construye una planta productora de moscas para combatir la propagación del gusano barrenador en México. "Evidentemente, el tema del gusano barrenador tiene que ver con la exportación de ganado, pero nos interesa mucho que no haya la propagación de esta plaga en nuestro país, y el objetivo es acceder, no el objetivo sino lo que se está haciendo, esta planta productora de moscas en el sur del país, porque es lo que nos va a ayudar a contender esta plaga", dijo.