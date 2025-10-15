Sheinbaum recorre zonas afectadas por lluvias en San Luis Potosí

A su llegada a San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que llegarán a todas las zonas afectadas por las intensas lluvias de la semana pasada, y que "no va a hacer falta el recurso" para atender la emergencia.

Continuando con sus recorridos por los municipios más afectados, este miércoles, la Mandataria federal visita Tamazunchale, San Luis Potosí, para coordinar las labores de apoyo a la población, además de que se reunirá con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

"El gobernador desde el principio estuvo atendiendo la emergencia, ha avanzado muchísimo la limpieza con el apoyo del ejército y la marina. Nuestros compañeros, por parte del estado, han entregado algunos apoyos, y nosotros vamos... va a haber un censo de Bienestar", destacó en entrevista.

Sheinbaum Pardo destacó que, el censo es casa por casa, y dado que en diversas zonas afectadas en San Luis Potosí ya se encuentran limpias, se podrá hacer más rápido el censo para distribuir los distintos apoyos, estimó el apoyo de limpieza podría ser distribuido la siguiente semana.

"Después vamos a apoyar para caminos, drenajes, y todo aquello que haya colapsado y que se haya dañado, infraestructura", destacó la Presidenta.

La titular del Ejecutivo Federal reconoció la labor del mandatario estatal Ricardo Gallardo: "Lo ha hecho muy bien, ha trabajado muy bien".

Asimismo, Sheinbaum reiteró su solidaridad para las familias potosinas, y aseguró que el apoyo y atención se ha llegado a todos lados, "y a todos lados vamos a llegar".

"¿Se tiene un montón determinado (para la atención de la emergencia), Presidenta?", se le preguntó.