Arranca hoy el primer apoyo a damnificados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, a partir de hoy miércoles 22 de octubre, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México iniciará la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a las familias que tuvieron alguna afectación tras las lluvias presentadas los pasados 9 y 10 de octubre en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

"Quiero informarles también que a partir del día de mañana empiezan los primeros apoyos a la población. Vamos a dar 20 mil pesos a las familias que tuvieron alguna afectación como un primer apoyo. Va a venir después un segundo apoyo que va a depender del censo que está haciendo Bienestar. También vamos a dar apoyo a todos los estudiantes que perdieron sus útiles", recordó en un video publicado en sus redes sociales.

Recordó que a partir de la próxima semana iniciará el programa Construyendo Futuro, a través del cual se otorgarán 50 mil empleos temporales y con Jóvenes Construyendo el Futuro, serán 5 mil empleos más. Asimismo, se dará un apoyo a pequeños comercios y a las parcelas de los agricultores que resultaron con daños.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las y los miembros de su gabinete, a las personas servidoras públicas, a los gobernadores y al pueblo de México por su apoyo y trabajo en los recientes días.

"Quiero agradecer a Defensa; agradecer a Marina; a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; a los trabajadores de todos los cinco estados de la República que han estado trabajando todos estos días; a los gobernadores; y, sobre todo, al pueblo de México, siempre generoso"; agregó

Destacó que en Querétaro y San Luis Potosí ya no hay localidades incomunicadas. En tanto que en Hidalgo aún hay 74 a las que no se tiene acceso, en Puebla 7 y en Veracruz 31; sin embargo, a través de helicópteros de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, se establecieron puentes aéreos para llevarles agua, comida y muchas de ellas han sido evacuadas y trasladadas a otros municipios.

Puntualizó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prácticamente restableció el suministro eléctrico en todas las comunidades que tuvieron afectaciones, a excepción de algunas en Hidalgo y Puebla. Agregó que mil 297 escuelas presentaron daños de distinto tipo, de las que 805 ya fueron intervenidas con trabajos de limpieza.

Además, durante todo el periodo de apoyo se han repartido 200 mil despensas, muchas de ellas donadas por la población en general y las cuales han sido llevadas hasta el último rincón de las localidades aisladas.

Agregó que a través del micrositio https://www.gob.mx/reporteporlluvias se pueden consultar todas las acciones realizadas durante la emergencia, además de que la población puede marcar al número 079 para realizar cualquier reporte.

En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte.

PRESENTA MODELO DE ATENCIÓN UNIVERSAL DE CÁNCER DE MAMA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama para que todas las mexicanas cuenten con acceso a estudios médicos, diagnósticos oportunos y tratamiento gratuito ante la enfermedad.

"Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México. Realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres."

La primera mandataria informó que entre 2026 y 2027 se adquirirán mil mastógrafos y mil máquinas de ultrasonido para realizar los estudios que permitan el diagnóstico oportuno.

Además, se construirán 31 centros oncológicos de atención exclusiva al cáncer de mama, uno por cada entidad. En diciembre se inaugura el Hospital Oncológico para la Mujer "La Pastora" ubicado en la Ciudad de México, el primero que dará servicio.

Detalló que la inversión para este modelo asciende a ocho mil millones de pesos, el 50 por ciento de los recursos provendrán de la federación a través de IMSS-Bienestar y el ISSSTE, mientras que el otro 50 por ciento serán invertidos por el IMSS.

"En el momento en que empiece a funcionar va a ser universal. No importa si es derechohabiente del IMSS, se puede atender en un lugar del IMSS-Bienestar. No importa si es derechohabiente del ISSSTE, se puede atender en un lugar del IMSS."

La jefa del Ejecutivo puntualizó que el desarrollo de este modelo tomará alrededor de año y medio, "de tal manera que para el 2027 reduzcamos de manera significativa el número de muertes de mujeres por cáncer de mama."

De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, en México, una mujer pierde la vida por cáncer de mama cada hora; no es una enfermedad prevenible, sin embargo, la detección en etapas tempranas incrementa el éxito del tratamiento.

En nuestro país hay 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años que constituyen la población con mayor riesgo.

Entre los factores de riesgo están la obesidad, el sedentarismo y el consumo de alcohol y tabaco.

Indicó que las mujeres deben realizar la autoexploración mamaria para detectar posibles anormalidades desde los 20 años, esta hay que hacerla siete días después del término del periodo menstrual y en una fecha constante.

Mientras que en las mujeres de 40 años y más, se recomienda realizar una mastografía de forma bianual, además de su autoexploración.

A través de la adquisición de mastógrafos, será posible llevar a cabo 8.9 millones de estudios al año. Se integrarán 20 centros de diagnóstico integral para que las mujeres en sospecha de cáncer de mama puedan tener un diagnóstico expedito.



