Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya inició el censo de la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyo a personas damnificadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió imágenes de la visita que hizo la tarde de este miércoles a la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí, donde supervisó las labores de apoyo a los damnificados.

La Mandataria federal agradeció a los elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) por su entrega, destacando que se trabaja en coordinación con el gobierno estatal.