Gobierno reporta apertura de 335 caminos tras lluvias en 5 estados

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el último reporte del Gobierno federal, 335 caminos han sido reabiertos hasta este domingo 19 de octubre y 329 siguen cerrados, tras las lluvias e inundaciones de la semana pasada en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Además, hasta el último reporte del sábado a las 18:00 horas, se mantienen en 76 las personas fallecidas y 31 no localizadas.

En Veracruz, 34 personas fallecidas y 14 no localizadas; Hidalgo, 22 personas fallecidas y 12 no localizadas; Puebla, 19 personas fallecidas y 5 no localizadas; una persona fallecida en Querétaro; y ninguna fallecida ni no localizada en San Luis Potosí.

Ante la emergencia por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó ayer la apertura parcial del camino en Huehuetla, además del inicio del censo de viviendas afectadas para comenzar con la distribución de apoyos.

"Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza", dijo Sheinbaum Pardo.

"Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos", dijo ante su recorrido por Hidalgo junto al gobernador Julio Menchaca. Ambos supervisaron también los avances en Tianguistengo.

"La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca visitaron las regiones Otomí-Tepehua y la Sierra Alta de Hidalgo, donde escucharon a la población afectada por las lluvias.

"Se comprometieron a seguir trabajando para abrir caminos que permitan agilizar la ayuda", destacó el gobierno de Hidalgo.

Menchaca comentó que conversaron con las familias de la región y supervisaron los avances para restablecer las zonas afectadas "y regresar la tranquilidad para las familias".

Además, 131 caminos abiertos; 90 caminos abiertos parcialmente; 88 caminos cerrados; 155 máquinas dedicadas; 310 trabajadores; 61 frentes de trabajo; y 28 puentes afectados (26 revisados).