Continúa ayuda psicológica y comida para familiares de víctimas de la explosión

La ayuda para los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa en La Concordia, en Iztapalapa, que están internados en el hospital Magdalena de las Salinas continúa llegando.

A tres días de la explosión, afuera del hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, hay gente, asociaciones y el gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero brindando ayuda.

Magnus es una de las personas que se organizó para llevar apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión. El joven y sus amigos llevan tres días regalando alimentos.

También están organizaciones civiles que están brindando atención psicológica gratuita.

La fundación Uriel IAP lleva aproximadamente 30 atenciones psicológicas desde el día de la explosión en La Concordia.

También, por parte de la alcaldía Gustavo A. Madero se ha levantado una carpa donde hay artículos de higiene personal, medicina y alimentos para quien lo necesite.

También se ofrecen camastros para pasar la noche o descansar.