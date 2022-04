Aplaude Enrique Alfaro rechazo a reforma eléctrica

En un mensaje de redes sociales, el mandatario estatal destacó la actuación de legisladores de la Oposición, sobre todo la de su partido, MC, e invitó a dar vuelta a la página para ahora impulsar las energías limpias, renovables y baratas.

"Se demostró que este País no es de una sola voz y que regresar al pasado no es opción, pero aquí no termina la cosa", sentenció Alfaro.

"Se pudo frenar el error y la condena de preponderar las energías fósiles y contaminantes, pero ahora tenemos que darle la vuelta e impulsar, como nunca, las energías limpias, renovables y baratas para construir un futuro sustentable, con la gente y el medio ambiente por delante".

El titular del Poder Ejecutivo en Jalisco llamó a modernizar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y recordó que el desarrollo del País no tiene que ser a base de la destrucción ambiental.

En una demostración de unidad, ayer diputadas y diputados del PAN, PRI, PRD y MC lograron reunir 223 votos en contra de la iniciativa presidencial y con ello evitaron que la propuesta alcanzara la mayoría calificada.

Aunque el bloque de Morena, PVEM y PT acumuló 275 votos a favor de la llamada Ley Bartlett, éstos fueron insuficientes, ya que les faltaron más de 50 para que la iniciativa pudiera ser aprobada.